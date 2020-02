Einari Kisel: puhtama elektri poole

Tellijale

Esiteks, Eesti süsinikuheide inimese kohta vähenes aastaga üle kolmandiku ja on nüüd OECD keskmise taseme lähedal, samas suurusjärgus Hollandi ja Saksamaa omaga. Siiani olime koos USA, Austraalia, Kanada ja Luksemburgiga punased laternad. 1990. aastaga võrreldes oleme selgelt kõige suuremad vähendajad oma ligi 70-protsendilise heitkoguste kärpega. Loomulikult on sellesse suurima panuse andnud põlevkivist elektritootmise vähendamine, 2019. aastal kahanes kogus poole võrra.

Euroopa Liidus on see järjest kasvav probleem. Juba 13 ELi liikmesriiki impordivad elektrit riikidest, kus süsinikuheite eest midagi maksma ei pea. Kliimaanalüütikud on hinnanud, et niimoodi imporditud elektri süsinikujalajälg on juba praegu 26 miljonit tonni, selle süsiniku rahaline väärtus oleks eelmisel aastal olnud umbes 630 miljonit eurot. Seda raha, mis jäi ELi riikidel heitmekvootide müügist saamata, oleks saanud kulutada kliimapoliitikale.