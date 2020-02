Eva Mägi: võlgniku konto välisriigis ei ole puutumatu

Tellijale

Euroopa Liit võimaldab peale kaupade piiramatult liikuda ka siinsetel kodanikel, seda nii töistel kui ka isiklikel eesmärkidel, ja pangateenuste kasutamine käib sellega kaasas. Kui aga tekib võlg, on liikmesriikide pankade kontod võla sissenõudmiseks varasemaga võrreldes märksa enam käeulatuses. Võlausaldajatele on seejuures abiks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus EL 655/2014, millega loodi pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus.

Seni on seda võimalust Eestis väga vähe kasutatud ning põhjusi võib otsida määruse uudsusest. Kahtlemata on see võimalus aga väga vajalik, teinekord ainuke võimalus võlg kätte saada.

Võlausaldajatel on hea teada, et see menetlus muudab võlgade piiriülese sissenõudmise lihtsamaks nii tsiviil- kui ka kaubandusasjades ja seda saab kasutada nii eraisikute kui ka juriidiliste isikute vaheliste võlaküsimuste lahendamisel. Võlausaldaja nõude tagamiseks saab Eesti kohus arestida vara, mis on võlgniku pangakontol mõnes teises ELi liikmesriigis. Määrus puudutab ainult piiriüleseid juhtumeid: pangakonto, mida soovitakse arestida, peab asuma muus liikmesriigis, mitte selles, kus asub menetlust läbi viiv kohus või on võlausaldaja elu- või asukoht.