Aleksei Lotman: elurikkuse märg pelgupaik

2. veebruaril tähistatava rahvusvahelise märgalade päeva tänavune fookus oli elurikkus. Mida hõlmab nimetus «märgala» ja kuidas see liikidega seotud on, kirjutab Aleksei Lotman.

Tellijale

Eesti elurikkuse ehk bioloogilise mitmekesisuse ülioluline osa on märgalad, millest 17 on rahvusvahelise tähtsusega. Kuigi märgalade kujunemise eelloos mängib osa ka meie alade aluspõhja kujundanud geoloogiline ajalugu, said meie praegused märg alad hakata kujunema pärast jää taandumist tosinkond tuhat aastat tagasi, veel enam aga siis, kui jääpaisjärv läbi murdis. Siis hakkasid kujunema paljud meie sisemaa märgalad, rannikumärgalade lugu aga on lahutamatult seotud maa kerkimisest tingitud mere taganemisega.

Märgalade kaitse rahvusvahelise konventsiooniga, mis kirjutati alla 1971. aastal Iraanis Ramsari linnas, määratletakse märgalasid laialt, see hõlmab ka kuni kuue meetri sügavust vett, nii et märg­alaks võib lugeda ka suurt osa meie rannikumerest.

Meie meri on väga oluline rändlindudele nii kevad- kui sügisrändel ning pesitsusajal ja sulgimisel; ka talvitusalana ei saa seda tähtsusetuks pidada ning karta on, et kliima soojenedes võib see tähtsus isegi suureneda. Loomulikult on meie meri oluline ka hüljestele ja kalugi ei maksa unustada. Eriti tähtsad elupaigad on madalikud ja karid.

Madala veega rannik