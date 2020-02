Aleksei Lotman: kuivavad ja vaesuvad alad

Õigustatud uhkusega tähistasime 2. veebruaril Tartu rahu aastapäeva. 2. veebruar on oluline ka meie rahvakalendris, tuntud nii küünla- kui ka pudrupäevana. Keskkonnakülgedel on see tähtpäev märkimisväärne eelkõige kui rahvusvaheline märgalade päev.