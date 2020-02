Tiiu Kull: kas Eestis on looduskaitsealust maad vähe või palju?

Tellijale

Alati pole looduskaitse kerge olnud, muuhulgas on osutatud visa vastupanu­ soode laialdasele kuivendamisele ning hiljem peetud ägedaid lahinguid vältimaks fosforiidi kaevandamist. Nendetaoliste võitluste tulemusena on muuhulgas sündinud ka hulk kaitsealasid. Kaitsealade pind nii Eestis kui ka mujal maailmas on viimastel kümnenditel märkimisväärselt kasvanud. Aga küsimus, kas kaitsealasid on nüüd piisavalt, et tagada kõigi meie kaaslasliikide ja tüüpiliste elupaikade säilimine, on jätkuvalt tuline arutlusteema.