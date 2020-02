Magamistoamüsteeriumid peavad avalikuks saama!

Tellijale

Seks pole tühine lõbu või kergemeelne teema, vaid defitsiitne kraam! Kui rääkida heast seksist, mis valmistab mõlemale poolele naudingut. Durexi tehtud uuringu põhjal on oma seksuaaleluga rahul alla poole meie hulgast – 44 protsenti mehi ja naisi. Armastuse defitsiit on aga veel teravam: 93 protsenti vastanutest, nii naised kui ka mehed, kinnitab, et sooviks kogeda rohkem armastust ja romantikat. Ajame faktid veel karmimaks: 80 protsenti naistest tunnistab, et on orgasmi teeselnud.

Hei, mehed, kas te ikka veel usute, et teate seksist kõike? Hei, naised, kas poleks mitte aeg leida üles positiivne isekus ja hakata päriselt nautima? Just selleks, et seksimaailmas orienteerumist kõigile lihtsamaks teha, käivitub märtsis Kanal 2 eetris saatesari «Mida vanemad sulle ei rääkinud».

Saate tegijad Epp Kärsin, Tuuli Roosma ja Anne-Mari Müller ühes osalejatega kergitavad saladuseloori, mida oodata. «Hämmastav, et me peame ikka veel tegema seksrevolutsiooni,» teatab Tuuli Roosma emotsionaalselt. Aga reaalsus on naljast kaugel. Ühelt poolt ründab seks inimesi uksest ja aknast, teiselt poolt oleme üksikumad kui kunagi varem ning ausalt rääkida pole paljudel kellegagi.

«Kaks teemat, millest meile koolis ei räägita, on raha ja seks,» ütleb saatejuht Epp Kärsin, kes on olnud üle 15 000 eestlase seksimaailma teejuht. «Samas keerleb kogu elu selle ümber. Ja teadmatus tekitab paarisuhetes väga suuri probleeme.»

«See teema on nii suur häbiasi, mis loob olukorra, kus paljud inimesed kannatavad,» lisab Tuuli. «Seksi ei saa ületähtsustada, samas ei saa seda kindlasti ka alatähtsustada. Sul võivad olla elus kõik valdkonnad väga hästi: perega hästi, karjäär läheb üles, raha voolab. Aga kui sul on suhted ja seks siiski korrast ära, kui selles valdkonnas asi lonkab, ei saa sa olla õnnelik.»

«Avameelset seksisaadet ei olegi siin varem tehtud, selle koha peal on meedias olnud auk,» arvab Anne-Mari Müller. «Samas on häid näiteid maailmast: Inglismaal tehti saatesarja «Sex Education Show» just selle mõttega, et vähendada suguhaiguste levikut, teismeliste rasedusi, porno halba mõju. Saate mõju on mõõdetud. Seksist rääkimine ekraanil, kui seda teha heatahtlikult ja ausalt, lahendab tõepoolest probleeme.»

Rääkimine teeb vabaks

Seksi saab nautida miljonil eri moel, kuid seal on üks võtmekomponent, milleta miski ei õnnestu – vabadus. Sa pead lõpetama muretsemise selle pärast, mida teine sinust arvab, ja laskma minna. Aga kuidas hirmude ja ebakindluse kammitsaist välja vingerdada?

«Julgus seksist ja suhetest ausalt rääkida annab enesekindlust. See on väga vabastav!» ütleb saates osalenud kirjanik Chris Kala (28), kes veab podcast'i Ausad Mehed. «Kui mees räägib asjadest, mis on kuidagi sentimentaalsed või intiimsed, tundub see tabu, ohtlik teema. Aga mina ei taha olla mees, kes kannab maske edasi! Aus, avatud vestlus toob tulemusi. Meie, mehed, oleme samamoodi inimesed, meil on emotsioonid, tunded ja hirmud. Valetamine on meisse mingil määral sisse kasvatatud, aga kui otsustad rääkida, saad aru, et varjata pole midagi. Mulle tundub, et ühiskond liigub õiges suunas: avatumaks, ausamaks, otsekohesemaks ja emotsionaalsemaks.»

«Mehed tunnistavad, et neil ei ole meeseeskujusid,» teab Tuuli Roosma. «Isegi kui tahaks kellegi käest midagi seksi teemal küsida – ei ole! Meil on ajaloos nii palju raskust ja taaka, kogu aur on läinud töö ja ellujäämise peale ning korrast ära voodielu muserdab meid veelgi. Murede ja tunnete mahasurumine aga hävitab mehi. Iga mees, kes julgeb saatesse tulla ja oma kogemusi jagada, on hindamatu väärtusega. Meestel ju selliseid sõpru, kellega seksist rääkida, tavaliselt ei ole.»