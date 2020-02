Vikerkaar loeb. Eurooplaste meeli kummitab Habsburgide nurjunud eksperimendi vaim?

Tellijale

Ma kujutan ette, et umbes samamoodi võis ennast 1894. aastal tunda mõni tänapäeva Ukraina territooriumil sündinud noormees, kes vaatles oma elu veidi alla kolme aastakümne eksisteerinud Austria-Ungari keisririigis. See oli aeg, kus Viin oli Kesk-Euroopa metropol, seal elasid Sigmund Freud, Arthur Schnitzler, Arnold Schönberg. Mõne aasta pärast sai Viini ooperi peadirektoriks Gustav Mahler. Austria-Ungarit nähti liberaalse, mitmerahvuselise impeeriumina, kus pinged rahvuslaste, demokraatide ja vana aristokraatia vahel olid edukalt maandatud.

See paradoks – kuidas ühel hetkel eduka ja stabiilsena tundunud eksperiment võib paari aastaga tükkideks käriseda – käivitab Ivan Krastevi esseistliku mõtiskluse „Pärast Euroopat“. Krastev nendib oma 2017. aastal, pagulaskriisi tipphetkel kirjutatud tekstis, et sajand pärast I maailmasõja lõppu „kummitab eurooplaste meeli ikka veel Habsburgide nurjunud eksperimendi vaim“. Habsburgide näide meenutab meile, et poliitilised utoopiad lähevad pankrotti Hemingway moodi – alguses järk-järgult ja siis äkitselt. Kas Euroopa unistusel on oht sama trajektoori järgida?

Krastev väidab, et me peaksime vähemasti õppima selle võimalusega arvestama. Ent Habsburgide vaim tähendab Krastevi jaoks ka midagi laiemat ja midagi positiivset: ambitsiooni lepitada rahvuslus ja liberalism, tagada ühtaegu rahvuslike kogukondade iseolemine ja samas õiglane ja rahumeelne piiriülene koostöö. See on ambitsioon, mis, nagu Krastev märgib, on märksa pikema ajalooga kui Euroopa Liit, ja seetõttu räägibki ta põhiliselt „Euroopast“, ilma Liiduta. Märt Väljataga asjatundlikus tõlkes kirjeldab Krastev, mis laadi ohud Euroopa projekti ähvardavad ja kuidas neid võiks maandada.