Kui tuli tähendus...

Rein Veidemann on alati rõhutanud, et kultuuris ja religioonis on tõlkemehhanism, mis tõlgib nende välist keelt vastavalt kultuuriks ja religiooniks, need on bilinguaalsed vahendavad jõud kahe või mitme semioosi piiril. Nõnda on see ka eesti kultuuriga, millesse ladestuvad teiste kultuuride kogemused.