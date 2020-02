Digikultuur. Majandus kui kultuur kui majandus...

Mängu- ja eriti videosisu valdkond on praegu kõige kiiremalt kasvav sektor, seal on platvormidel kõige otsesemalt sarved koos. Kultuur veab interneti arengut otseselt. Pildil «Disco Elysium». FOTO: Kuvatõmmis

Eesti on digiriik. Aga mida see päriselt tähendab? Me ei ole digiajastu lapsevanematena kuigi head, oleme laste netikasutuse riskide suhtes üsna informeerimata ja hoolimatud, tõendavad uuringud. Ja kuigi meil on ettevõtteid, mis rahvusvahelistel turgudel silma torkavad, ei kannata meie erasektori digiteeritus võrdlust arenenud maailmaga. Mis meil on, on digitaalne riigihaldus.