Iseseisvumine algab organiseerumisest

Üks Rahvarinde ideolooge Ülo Kaevats on meenutanud, et 1988. aasta suvel-sügisel oli Eestis äärmiselt palju teiste NSV Liidu piirkondade esindajaid, kes käisid siin kogemusi saamas. Sel ajal oli meie dokumentidel teiste rahvaste jaoks väga suur kaal. „Kui soome-ugri rahvaste rahvuslike liikumiste ideoloogia oli laenatud Balti rahvastelt, siis nende liikumiste loomine oli sanktsioneeritud ülalt,“ on kirjutanud Sadohin Šabajev.