Martin Ehala: mis eristab eesti ja vene noorte PISA-tulemusi?

Tellijale

Tulemuste tõlgendamisel tuleb meeles pidada, et see, kes jookseb võidu nimel, pingutab alati rohkem kui see, kes osaleb võistlusel vastu tahtmist. Kas eesti ja vene koolide erinevus võib olla tingitud sellest, et vene noored pingutasid vähem, on raske hinnata. Samuti tuleb arvestada muude teguritega. Kuigi mõlemad koolid lähtuvad näiliselt samast õppekavast, on erinevused ainekavades, eriti emakeeleõpetuses, üsna põhimõttelised. Erinevused on ka eesti ja vene koolikultuuril, millest võiks eeldada, et ka testi tulemused ei ole eesti- ja venekeelses koolis samad.