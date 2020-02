Taiwani ime

Tellijale

See statistika ei pruugi meile siin Euraasia mandri teises otsas eriti korda minna. Mida ikka on meil tegemist ühe kauge ja lisaks ebamäärase staatusega saareriigi valimistega. Heites hiljutiste valimiste valguses põgusa pilgu Taiwani fenomenile, võib välja jõuda tõdemuseni, et ehk ei olegi see nii kauge ja ebaoluline teema, vaid pigem omamoodi lakmuspaber või proovikivi, mis katsub läbi meie välispoliitilisi ja rahvuslikke väärtushinnanguid.