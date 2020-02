EKI keelekool: kas regama, resto ja kombe(kas) on kirjakeele sõnad?

Keeletarvitajate keelelised vajadused ja keeletaju on erinevad. Kui mõnda teksti võib sobidagi regama ja kombe, siis teise vaid kirjakeelne vorm. See, kumba kasutada, sõltub eelkõige kontekstist ja teksti ametlikkuse astmest.

Sõnade lühenemine on loomulik protsess. Keel muutub pidevalt ja peamiselt ökonoomsuse ning lihtsuse poole. Lühenevad eelkõige aktuaalsed, sagedases käibes olevad sõnad. Näiteks laboratooriumi kõrval esineb juba 1976. aasta ÕSis ka labor, lühivorm trafo sõnast transformaator aga juba 1960. aastast. Lühivormi info sõnast informatsioon on kirjakeelseks tunnistanud 1999. a ÕS.

Lühenenud vorm sõnast amortisaator on teadagi amort, selle aga märgendab viimane ÕS kõnekeelseks (ÕSis argi), samas kui aku, mis on lühivorm sõnast akumulaator, on ÕSi järgi neutraalne üldkeele sõna. Kõnekeelsed on ÕSis seevastu näiteks sõnad opp (operatsioon), adminn (administraator), kombe või kombekas (kombinesoon), nagu ka resto (restoran) ja regama (registreerima).