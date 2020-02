«Buudidžaadž»: linnapea Pete

Postimehe trükkimineku ajaks polnud toimetus veel jõudnud ühtsele seisukohale Pete Buttigiegi (38) nime õiges häälduses. Ühed arvavad, et õige on «buudidžaadž», teised, et «buudidžiidž». Youtube’i keskkonnas leidub mitu õppevideot, kus korrektset hääldust selgitatakse, aga ka nende põhjal ei saa tõde selgeks.