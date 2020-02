Vägivaldse mehe eest lastega pagenud naine ajas Läti ja Taani suhted sassi

Lätlanna Kristīne Misāne on õiguslikus ummikus: selleks et vältida lapseröövi süüdistuse alusel väljaandmist Lõuna-Aafrika Vabariigile (LAV), püüab ta veenda Läti prokuratuuri oma kuritegelikkuses, et kodumaa saaks esitada talle süüdistuse ning nõuda ta Taanilt LAVi asemel välja.