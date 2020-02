Kaptenil pole häbi inimestele silma vaadata – kõik jäid ellu

Tellijale

Pitkevitš rääkis, et laev oli teel Leningradi oblastist Primorski sadamast Kaliningradi. Korraga lakkas roolisüsteem töötamast ja laevas hakkas kõlama häiresignaal. Kui meeskond läks trümmi olukorda uurima, selgus, et kaks sektsiooni on veega täitunud.