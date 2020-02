President lõi valitsuse pensioniplaani sassi

President Kersti Kaljulaid teatas eile Kadriorus, et ei kuuluta välja pensionireformi seadust. Selle otsusega põrgatas ta pensionireformi saatuse tagasi riigikokku. On võimalik, et vaidlus pensionireformi põhiseaduslikkuse üle jõuab riigikohtuni välja. See tähendaks aga omakorda vähemalt nelja kuu pikkust viivitust ning halba üllatust kõigile neile, kes ootavad teisest sambast lahkumise väljamakset 2021. aasta kohalike valimiste eel.