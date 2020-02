Nordeconi aktsia tegi lahke teate peale rõõmsa hüppe

Tellijale

Aktsia hinna suure tõusu põhjuseks oli Nordeconi lahke lubadus aktsionäridele omanikutulu maksta. Nimelt teeb ettevõtte juhatus koos nõukoguga ettepaneku maksta eelmise aasta majandustulemuste eest dividende kuus senti aktsia kohta ning lisaks veel vähendada ettevõtte aktsiakapitali kuue sendi võrra aktsia kohta. Seega on oodata aktsionäridele omanikutulu 12 senti aktsia kohta.

Nordeconi suuromanikul ja nõukogu esimehel Toomas Lumanil on tema kontrolli all olevate ettevõtete kaudu 16,58 miljonit aktsiat, mis tähendab, et juba kolmandat aastat järjest viib ta koju kaks miljonit eurot.