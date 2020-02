«Soode taastamise asemel räägime Tartu trammist»

Tellijale

Maailmas moodustavad turbaalad (või turbamaad) vaid ligi kaks-kolm protsenti maismaa pindalast, kuid sisaldavad ligikaudu kolmandiku kogu mullastiku süsinikuvarust. Euroopas sisaldavad sood ligi viis korda rohkem süsinikku kui metsad. Sootaimestik seob õhust süsihappegaasi ja talletab turbas igal aastal ligikaudu 700 kilogrammi süsinikku hektari kohta ning hoiab seda seal tuhandeid aastaid. Turvas teatavasti ei lagune, vaid kasvab pidevalt paksemaks – igal aastal ühe millimeetri jagu. Arvestades, et Eestis on soid kokku ligi 3250 ruutkilomeetrit, on igipaisuv turvas arvestatav süsiniku siduja.