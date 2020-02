Eesti pääses play-off-matšile!

Seejärel ei andnud Anett Kontaveit vähimatki võimalust Julia Grabherile – 6:1, 6:2. Veidi hiljem selgus, et Kreeka on kaotanud Itaaliale 0:3, ning see näitas ühtlasi, kuivõrd tähtis oli Kontaveidi üleeilne napp 6:3, 4:6, 7:6 edu itaallanna Camila Giorgi üle. Eesti, Kreeka ja Austria kogusid alagrupis võrdselt ühe võidu ning selleks hetkeks oli selge, et meie piigad saavad igal juhul konkurentidest rohkem mänguvõite – mida loeti matšivõitude võrdsuse korral järgmisena. Selleni aitasid jõuda kõik Kontaveidi edukad partiid, lisaks Malõgina eilne karjääri esimene Föderatsiooni karikasarjas Eesti kasuks toodud punkt üksikmängus (varem oli ta olnud osaline võidukas paarismängus).