Intervjuu Anna Levandiga: mina ei näe probleemi, kui laps algklassides koolipingis ei ole

Tahtjaid on tegelikult väga palju. Hea meelega võtaksin kõik soovijad vastu, aga meil ei ole neid praegu kuhugi panna. Viis aastat tagasi avati Tallinnas Tondiraba jäähall ning siis avanes võimalus huvilisi juurde võtta. Nüüd on jälle kõik täis. Lapsed ei saa ju kooli ajal harjutada ja pärast üheksat õhtul neid trenni enam ei pane. Kahest üheksani on kõik jäähallid aga laste treeninguid täis.

Absoluutselt. Näen, et noorel treeneril oleks hea võimalus näiteks sinna elama minna ja kohalik treeningugrupp luua. Aga kui pole kohta, kus tegutseda, siis inimene ei lähe. Selge see, et kui Soomes on igas külas jääväljak, siis on see nende jääaladele suur eelis. Alati ei pea olema ju suur hall, ka jääväljakutest piisaks.