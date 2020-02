Mõista-mõista, mis see on – see jõuab kinodesse pea üle nädala, tuues saalid sageli rahvast täis, kuid eesti keelt kuuleb publiku seas harva ja veel harvem võib selle kohta ajakirjandusest lugeda. Punkti saavad need, kes pakkusid vastuseks Vene modernset kommertskino.