Tellijale

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul muudavad kelmid pidevalt oma skeeme ja kohandavad neid inimeste teadlikkuse järgi. Näiteks on paljud saanud mitu korda nii petta, et kelm helistab ja pakub võimalust varem kaotatud raha tagasi saada. Või helistab ja ütleb, et esindab ausat firmat, mis võttis üle kelmide loodud ettevõtte, ja nüüd saavad kõik kannatanud oma raha tagasi. Selleks aga, et raha tagasi saada, on vaja raha maksta.