Fondid magasid maha, et kõrged tasud on probleem

Tellijale

(Mõtleb pikalt.) Ikka olen. Sellised asjad on alati segu tagantjärele tarkusest ja – ma ei tea – madala väärtusega arvamustest või hinnangutest. Ühte aga võib küll öelda: et teenusepakkujad ehk fondijuhid magasid väga korralikult maha selle, et teenustasude kõrgus on probleem, ja lasid selle diskussiooni minna niikaugele, et tulemusena ei tegelda enam teenustasudega, vaid pihta saab kogu süsteem.