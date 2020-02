Andrus Karnau: tarbetu apteegireform

Tellijale

Kümneid ketiapteekide palgatöölistest proviisoreid ootab ees ettevõtja riskirohke elu. Või kas see ikka on põnev ja proovikive pakkuv, kui koos omandusega tuleb kaasa pikaajaline frantsiisileping ja võlakohustused. See on rohkem nagu kahe sajandi tagune talude päriseks ostmine mõisatelt, kui inimene sai küll vabaks, isegi perenimi anti, aga ta oli seotud väga pika väljaostukohustusega.