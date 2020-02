Vasakpoolsed tegid Iirimaa valimistel suure hüppe

Tellijale

Aastakümneid võimumonopoli hoidnud paremtsentristlikele parteidele Fine Gaelile ja Fianna Fáilile on tekkinud äge konkurent Sinn Féini näol, mille poliitika keskmes on Iirimaa ühendamine. Erakond on öelnud, et valitsusse saades nõuaksid nad otsekohe referendumit Põhja-Iirimaa ja Iiri Vabariigi ühinemise küsimuses.

Varem mitte kuigi populaarne erakond on suutnud oma kuvandit muuta ning suurendada populaarsust eelkõige noorte iirlaste ja linnaelanike seas, kes on tüdinud eelmiste valitsuste kasinuspoliitikast. Eelkõige pahandavad neid tervishoiutöötajate puudus, pikad arstijärjekorrad ja raskused elamispinna hankimisel, kirjutas New York Times.