Kuigi Eesti on aastaid paistnud negatiivselt silma sellega, et meie naised teenivad meestega võrreldes sama töö eest umbkaudu 20 protsenti väiksemat palka, on nais- ja meespensionäride sissetulek viimaste andmete järgi peaaegu võrdne. Rõõmustamiseks pole siiski suurt põhjust, sest üle poole pensionäridest elab vaesusriskis. Pensionäri ainus võimalus statistilisest vaesusest pääseda on teenida kuidagi lisaraha.