Prantsuse kinematograafia grand old lady Agnès Varda varjus ja valguses

Rosalie Varda on pühendunud oma ema, Agnès Varda töö fookuses hoidmisele, just praegu linastub kinodes köitev portreefilm «Varda kui Agnès», milles 2019. aasta kevadel 90-aastasena meie hulgast lahkunud prantsuse filmikunsti grand old lady Agnès Varda jutustab filmikeeles oma elulugu ning esitleb režissööriameti peenelt varjatud külgi. FOTO: Liisabet Valdoja