Reinsalu: koostööst võidavad kõik riigid

Tellijale

Põhjamaade ja Balti riikide koostöö ehk NB8 on piirkondlik koostööformaat, mis on 1992. aastast alates toonud ühe laua taha kokku viis Põhjamaad ja kolm Baltimaad (Soome, Rootsi, Norra, Island, Taani, Eesti, Läti ja Leedu), et mitteametlikus õhkkonnas arutada nii regionaalselt kui ka rahvusvaheliselt tähtsatel aktuaalsetel teemadel. 2000. aastal otsustati Eesti tollase välisministri Toomas Hendrik Ilvese initsiatiivil, et sellist Põhjamaade ja Balti riikide koostööformaati hakatakse tähistama ühtsust väljendava nimetusega Nordic-Baltic Eight (NB8).