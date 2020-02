Erkki Koort: eesistumiseni läbi argipäeva

Tellijale

Võiks arvata, et Balti kohtumiste ajalugu ulatub NB8-formaadist kaugemale, kuid tegelikult on vastupidi. NB8 sai alguse 1992. aastal, kuid B3 regulaarsed kohtumised alles aastal 1994. Mõistagi kohtusid Balti riigid ka varem, sest vabadusvõitlus nõudis pidevat koordineerimist. 1992. aastal alanud koostöö NB8s oli märgilise tähtsusega Balti riikidele ning suur toetus noortele demokraatiatele, kuid on selge, et Põhjamaidki huvitas väga, kuhu need riigid teel on ning kuidas neid rohkem integreerida. Mõistagi pole sellistel puhkudel vähetähtsad ärihuvid, sest Skandinaavia investorid soovisid stabiilset ja turvalist keskkonda.