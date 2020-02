Armastus ei sobi krimiromaani?

Tellijale

Romaani «Surmav valge» põhiliin on esmapilgul lihtne. Strike’i juurde tuleb vaimselt häiritud noormees Billy, kelle jutt surnud lapsest tundub luuluna, kuid jääb siiski detektiivi vaevama. Samal ajal vajab büroo teeneid poliitik, kes on langenud väljapressimise ohvriks. Olukord muutub keerulisemaks, kui poliitikust klient mõrvatakse. Kuid kes on kogu selle keerulise skeemi taga ja kas üldse on kõik nii, nagu esmapilgul paistab?