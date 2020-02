Oscarid: Bong Joon-ho ideeline ja loominguline meistriteos

Oscarite tänavusel jagamisel oli suurüllataja Lõuna-Korea film «Parasiit». Üllatus ei tulnud niivõrd sellest, et film võitis parima rahvusvahelise filmi auhinna, vaid et see tunnistati ka aasta parimaks filmiks (esimest korda Oscarite ajaloos, kui parimaks filmiks saab rahvusvaheline film!) ning režissöör Bong Joon-ho parimaks lavastajaks, lisaks auhinnati filmi parima originaalstsenaariumi eest.