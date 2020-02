Lasnamäe taha kerkib uus asum

Tellijale

Abilinnapea Andrei Novikov rääkis, et Astlanda Kinnisvara tahab Raadiku tänava munitsipaalmajade kõrvale ehitada tavalise elurajooni. «Seal on tühermaa, kus on endise koolihoone varemed, mille riik müüs maha. Nüüd on sinna plaanitud kinnisvaraarendus, kus on elumajad ja keskel suurem avalik haljasala,» selgitas Novikov.