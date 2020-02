ANALÜÜS: Lähiaastatel võib nafta hind teha sööstu üles

Tellijale

Ent kui nafta läheb väga kalliks, hakkab maailmamajandus närtsima. «Globaalmajandus ei saa olla jätkusuutlik, kui nafta hind on üle 100 dollari barrelist ja selle mõju reaalmajanduse kasvule kestab veel väga pikka aega,» hoiatab Simon Michaux Soome geoloogiateenistuse värskes raportis. «Ka vastupidi, tootjad ei saa olla jätkusuutlikud ega kasumlikud, kui nafta hind on alla 45 dollari barrelist.»

Eriti kehtib see kildanafta kohta. Wall Streeti investeerimispangad on võtnud kildanaftaettevõtete suhtes väga kriitilise hoiaku, sest see tööstusharu pole mitte kunagi suutnud positiivset rahavoogu genereerida. Pangad ja teised investorid distantseeruvad kahjumlikest kildanaftatootjatest ja pankrottide arv on hakanud kasvama. On selge, et vähemalt osa globaalsest naftatööstusest vajab jätkusuutlikuks kasvuks kõrgeimaid hindu. Kildanafta tootmise kasv viimasel kümnendil oli võimalik tänu odavale laenurahale ning Põhja-Dakota ja Texase osariigi ülekapitaliseeritud tööstusharule.