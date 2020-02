Bionõue ajas diislikütust varuma

Kütuseaktsiisi tuli riigikaukasse ainuüksi detsembris 110 miljonit ehk üle kahe korra rohkem kui tunamullu, kusjuures diislimaksu laekumine suurenes peaaegu kolm korda. Massiivse varumise taga oli eelkõige see, et alanud aasta 1. jaanuaril karmistus tublisti biokütuste lisamise nõue: igas liitris bensiinis ja diislis peab olema vähemalt 10 protsenti biolisandit. See tähendab, et tanklad saavad tänu varudele mõnda aega veel väiksema biodiisli- ja etanoolisisaldusega kütust müüa, mis on odavam nii tanklale kui ka tarbijale.