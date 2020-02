Martin Ehala: nädalavahetuse mittesündmus

Mittesündmuse keskmes on lugupeetud inimest ründav arvamusavaldus sotsiaalmeedias, mis on piisavalt ärritav, et ausad inimesed peavad vajalikuks solvatu kaitseks omakorda sõna võtta. Lisaks peab sel arvamusel olema poliitiline mõõde – kas hinnang olukorrale või üleskutse midagi muuta. Muidugi peab ütleja olema piisavalt tuntud, et ajakirjanikud tema säutse jälgiks. Retsepti viimane koostisosa on uudistevaene nädalavahetus, ning hops! – mittesündmusest kujuneb õhtuse «Aktuaalse kaamera» peauudis.

Täpselt nii hästi läks Jaak Madisonil eelmisel nädalavahetusel. Ta tõukus suhteliselt vähetähtsast seigast, et Trump kutsus kriitilisuse tõttu tagasi ühe suursaadiku, ning esitas sellest lähtudes üleskutse, et Eesti peaks valitsuse suhtes kriitiliste suursaadikutega sama tegema, viidates nimeliselt ühele suursaadikuist, kes olla olnud ükskord valitsuse suhtes kriitiline, kohtudes rühma riigikogu saadikutega. Ja paiskas oma arvamuse sotsiaalmeediasse.

Loo lühike kokkuvõte on, et meedia lasi poliitikul endaga kõige labasemal viisil manipuleerida. Kui jätkuks meelekindlust järgida põhimõtet, et mis on öeldud sotsiaalmeedias, see jäägu sotsiaalmeediasse, oleks avalik aruteluruum puhtam pseudoteemadest. Trump on oma säutsudega teinud selle muidugi võimatuks, aga iga poliitik pole ka Trump ja ajakirjanikud peaks suutma sellel vahet teha.