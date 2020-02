Marina Kaljurand: segaste seisukohtade aeg  

Välisminister Urmas Reinsalu esineb täna riigikogus välispoliitilise kõnega. See on praeguse valitsuse esimene välispoliitiline aruanne, mida jälgitakse tähelepanelikult nii Eestis kui ka välismaal. Esiteks põhjusel, et Jüri Ratase teine valitsus on olnud ametis üle üheksa kuu ja aeg on teha esimesi kokkuvõtteid. Teiseks seepärast, et alates Eesti taasiseseisvumisest ei ole kunagi varem meie välispoliitikas olnud nii palju küsitavaid väljaütlemisi ja segaseid seisukohti.