Erik Aru: hinnatõus sõnade jõul

Tellijale

Kui Eesti tarbijahindade tõus vastab seega ligikaudu Euroopa Keskpanga inflatsioonisihile «alla kahe protsendi, kuid selle lähedal», siis ülejäänud euroalas see nii pole. Ülejäänud euroalas oli inflatsioonimäär jaanuaris Eurostati hinnangul 1,4 protsenti, keskpanga soovitud kahte protsenti ületas see viimati oktoobris 2018. Siiski on see suisa kaks korda kõrgem kui veel mullu oktoobris.