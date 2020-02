Margus Haav: metsarahvas Kalamaja kaitseks

Ühing teeks Kalamajas elavatele või seal kinnisvara omavatele kasuahnetele ja rahvuslikule pärandile laias kaares sülitavatele kodanikele puust ja punaseks selgeks, et tegemist on miljööväärtusliku ning kultuurilooliselt üliolulise rahvusliku pärandiga, mida viimastel aastatel on täiesti vastutustundetult ekspluateeritud. Ajalooliselt välja kujunenud maalilised tühermaad, mis veel hiljuti pakkusid linnakärast väsinud vaimule ja roidunud kehale kosutavat võimalust pikali heita, on täis pikitud koledaid uusehitisi. Ei kuule seal enam tillukeste rohutirtsulapsukeste südantsoojendavat saagimist.