Brexiti tagajärg võib olla Iirimaa ühendamine

Pärast Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust on ühele poole saadud esimese Brexiti-peatükiga. Keerulisem osa ootab aga veel ees ja paika tuleb panna tulevikusuhted, millest sõltub ka see, mis saab edasi Põhja-Iirimaast. Belfasti Queensi ülikooli politoloogi David Phinnemore’i sõnul on just Brexit loonud tõsisema arutelu teemal, kas Põhja-Iirimaa tuleks Ühendkuningriigi asemel liita hoopis Iiri Vabariigiga.

Brexiti esimene poolaeg on läbi. Mida see Põhja-Iirimaale tähendab?

Pärast üleminekuperioodi lõppu on Põhja-Iirimaal ülejäänud Euroopa Liiduga võrreldes teistsugused suhted. See, kui erinevaks need suhted kujunevad, sõltub Ühendkuningriigi ja ELi läbirääkimistest.

Vähemalt praegu on Põhja-Iirimaa olukorras, mis lubab kaupade vaba liikumist üle piiri ja ELi turule. Et see juhtuks, peab Põhja-Iirimaa joonduma ELi reeglite järgi, et kindlustada regulatsioonide rakendamine, mis lubab kaupade vaba liikumist.

Põhimõtteliselt saab Põhja-Iirimaast koht Ühendkuningriigi ja ELi vahel. Endiselt ollakse osa Ühendkuningriigist, põhiseaduslik positsioon ei ole muutunud, aga samas ollakse ELile ülejäänud Ühendkuningriigiga võrreldes märksa lähemal.