Solman plaanib miljonilist pingemaandust

Rahvastikuminister Riina Solmani (Isamaa) plaan on tõsta vanemahüvitise arvestamise perioodi järjestikuste sündide puhul seniselt kahelt ja poolelt aastalt kolmele. See omakorda mõjutaks just neid peresid, kes jäänuks tulevikus järjest saadud lastega napilt kahe ja poole aasta tingimusest välja, kaotades sellega tuhandeid eurosid kuus. Seadusemuudatus vajaks riigieelarvest vähemalt 1,1 miljonit eurot.