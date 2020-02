Jaak Valge: häid päid välismaalt peab hoidma, teisi mitte

Tellijale

Välismaalaste seaduse kavandatav muudatus piirab välistudengite töötamist õpingute ajal, et nad saaksid keskenduda õppimisele ja võimalus, et nad pärast õpinguid Eesti ühiskonda panustavad, oleks suurem. Samuti soovitakse piirata pereliikmete Eestisse kutsumist õpingute ajaks. Eesmärk on takistada õppimise nime all Eestisse töötama tulekut ning lihtsat pere siiatoomist. Seadusemuudatused valmistas ette siseministeerium. Missugustel tingimustel välistudengid Eestis õpivad, kes nad on, mis kasu saavad välisüliõpilastest kõrgkoolid ning meie ühiskond tervikuna?

Praegusel, 2019/2020. õppeaastal alustas Eestis õppetööd 5528 välisüliõpilast, seega ligikaudu sama palju, kui oli iseseisvuse taastamise algul immatrikuleeritud üliõpilasi Tartu Ülikoolis.

Välisüliõpilaste arv on 2012. aastast peaaegu neljakordistunud, moodustades rohkem kui 12 protsenti kõigist tudengitest. See ületab juba praegu kõrgharidusprogrammi 2018–2021 seatud eesmärgi (10 protsenti). Kõige rohkem on välistudengeid Soomest (1300), aga ligi 60 protsenti välisüliõpilastest on pärit väljastpoolt Euroopa Liitu, nn kolmandatest riikidest.