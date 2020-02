Peipsi sibula varu talveks läbi, aga kasvatajaid juurde ei tule

Tellijale

Ta kasvatab peamiselt peeti, kuid veidi ka Peipsi sibulat. „Sibul on meil otsas ja usun, et enamikul kasvatajatel on sama lugu,” märkis Lebedeva. „Sibula oleme vaevata ära müünud. Juba kevadel hakkavad inimesed sibulat küsima ja kõige esimeste sibulate hind on umbes 4 eurot kilo. Kui kõigil on saak valmis, kukub hind 2,5 euro peale, kuid praegu on taas 3 eurot kilo. Soovitan alati klientidel osta sügisel suurem kogus ette, sest kevadeks lihtsalt ei jätku kohalikku kraami. Seda enam, et Peipsi sibul säilib väga hästi.”