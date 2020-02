Jäävaba talv on kalale puhkus, kalurile nuhtlus

Tellijale

Merele läheb ta sel talvel vaid sobiva ilmaga ja kui on ametikaaslastelt kuulnud, et kala liigub. Kuival maal olles seab mees merel käimiseks vajalikku varustust töökorda, ehitab töökojas hüdrokoptereid ja aitab Pärnu Jalgpalliklubi presidendina edendada kohalikku vutielu.

„Kaluritel aitab kuidagigi oma kohustustega hakkama saada rekordkõrge ahvena kokkuostuhind. Ahvenat on küll vähe, aga tema eest makstakse korralikku tasu, isegi kuus eurot kilo eest. Mõnel kevadel on pakutud vaid viiskümmend senti. See, et kaubandusvõrgus koha jätkub, tuleneb hoopis sellest, et Peipsil läks jaanuarist püük lahti ning vaba veega püütakse sealt meeletuid koguseid välja, aga kokkuostuhind on madal,” rääkis Piiroja.