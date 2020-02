Ootamatult lehmapidajaks hakanud mees saab teenetemärgi

Karmo Männik (paremal) ise usub, et teenetemärgi saamisel on oma osa paari aasta eest avatud robotlaudal, mida president Viljandi vallas ringkäiku tehes mullu sügisel väisas. FOTO: Marko Saarm/Sakala

Kui teada anti, siis alles õhtul hakkasin mõtlema, et tõsise asjaga olen hakkama saanud,” meenutas Viljandimaa farmer Karmo Männik päeva, mil teada sai, et president talle Valgetähe V klassi teenetemärgi annetab. Vast on selles oma osa paari aasta eest avatud robotlaudal, mida president Viljandi vallas ringkäiku tehes mullu sügisel väisas.