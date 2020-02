Nõutumad väetised on otsas

Baltic Agro põlluväetiste tootejuht Mihkel Salum rääkis, et varem on tõesti olnud nii, et kevade poole väetiste hinnad tõusevad ja osa nõutumaid väetisi on otsakorral. „Tõsi, viimased neli-viis aastat on olnud nii ja naa, mõnel aastal on hinnad oktoobriga võrreldes ka alla läinud,” lisas ta.