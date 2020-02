Andreas Kaju: ela vabana või sure

Pärast Iowa ja New Hampshire eelvalimisi pole USA presidendiks pürgijavate demokraatide seas toimunud tavapärast kandidaatide ridade harvenemist, õigupoolest on üks oluline tegija hoopis juurde tulemas, kirjutab kolumnist Andreas Kaju.

Demokraatide presidendieelistuse selgitamiseks läbiviidav eelvalimiste protsessioon liikus pärast Iowa osariiki USA esimesse iseseisvunud kolooniasse – New Hampshire’isse.

New Hampshire on USA kirdetipus olev Eestist maa-alalt kaks korda väiksem, kuid sama suure elanikkonnaga osariik, mis on oma võitlevalt vabaduse hoiaku tõttu äärmiselt sümpaatne. Riigi madalaim vaesusmäär ja Eestiga võrreldes kolm korda suurem SKT on teinud sellest hea elupaiga.

«Ela vabana või sure» on osariigi inspireeriv tunnuslause ja see väljendub ka poliitikas: puuduvad tulumaks, käibemaks (st puudub ka paljudes osariikides seda asendav kohalik müügimaks). New Hampshire’is pole täiskasvanutel (erinevatelt lastest) turvavöö kasutamise kohustust ning sellele vaatamata on õnnetuste arvult graniitosariigi nime (jah, see tuleneb sellest, et suur osa selle aluspõhjakivimist on graniit, millega NH ülejäänud USA varustab) kandev osariik üks turvalisemaid, kuigi 73 protsenti hukkunuist on turvavööta liiklejad.

Suurim probleem on kohaliku elanikkonna jaoks poliitilises plaanis hoopis Hiina ja Mehhiko päritolu fentanüüli ja sünteetiliste opiodide epideemia. Üledoosidesse suremuse poolest on see muidu idülliline suusaturismiparadiis USA tipus.

Ootuspäraselt (st vastavalt uuringutele) võidutses New Hampshire’is naabruses oleva Vermonti osariigi senaator Bernie Sanders. 77-aastane Sanders toetub sarnaselt 2016. aasta valimistsüklile valgete tudengite häältele. Nagu ka Iowas, tuli lävepakuküsitluste järgi 18-29 aastaste valijate toetusest üle 50 protsendi (!) temale. Sandersi kogutoetus osariigis oli 26 protsenti.

Napilt Sandersi kannul on South Bendi (Indiana osariigi väikelinn, millest enne kampaaniat keegi kuulnud polnud) endine meer Pete Buttigieg ja õhtu suurima üllatajana Minnesota senaator Amy Klobuchar. Kui Iowas said osaleda vaid registreeritud demokraadid, siin olid NH-s uksed avatud ka sõltumatutele valijatele. Just mõõdukate ja sõltumatute valijate toetus ning vahetult enne valimissedeli täitmist otsustanute toetus Buttigiegile ja ka Klobucharile näitasid, et nendel kandidaatidel on tõmmet väljaspool vahetut demokraatide aktiivi.

Õhtu suurim kaotaja oli vast teise naaberosariigi, Massachussetsi senaator Elizabeth Warren ning kahtlemata ka endine asepresident Joe Biden.

Sarnaselt Iowale toetasid ideoloogiliselt radikaalsemad valijad Sandersit ning Trumpi löömisele orienteeritud, pragmaatilisemad valijad Buttigiegi ja Klobuchari. Sanders pälvis ravikindlustuse riigistamise toetajate hääled, Buttigieg kliima- ja välispoliitika pärast muretsevate toetuse. Oluline on meenutada, et tervishoiu- ja ravikindlustuse teemad olid kandvaks teljeks ka demokraatide väga edukas 2018. aasta vahevalimiste kampaanias, kus võideti tagasi USA esindajatekoja enamus. Kindlasti peame kampaania edenedes kandidaatide sisulistel erinevustel ja tervishoiuteemal pikemalt peatuma.