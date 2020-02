Kaia Beilmann: mahendatud ja mahendamata uhkus

Tellijale

Uhkus tundub olevat midagi sellist, mille doseerimisega peab olema ettevaatlik, kuna see võib teiste poolt hõlpsasti negatiivse sildi külge saada. Kristluses on uhkus üks seitsmest surmapatust ja seega samal pulgal näiteks ahnuse, kadeduse ja vihaga. Kultuuriti on uhkuse mõiste erinevalt laetud, nagu ka selle vastand, alandlikkus.