Tellijale

Türgi on tugevdanud oma kohalolu Süüria mässuliste viimases kantsis Idlibi provintsis. Uudisteagentuuri AFP korrespondendi teatel on alates eelmisest reedest saabunud Binnishi linna sadu sõidukeid sõdurite ja suurtükiväe varustusega ning kuu algusest on Reutersi andmeil Idlibisse liikunud 5000 Türgi sõdurit.