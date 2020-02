Robotkoer Spot asub tööle naftafirma Aker BP puurlaeval Norra merel Skarvi naftaväljal. Seni on teda testitud nafta ja gaasi puurimist simuleerivates keskkondades, et teha kindlaks, et ta pääseks ligi kohtadesse, kuhu muu automaatikaga juurde ei saa. FOTO: COVER Images/ZUMAPRESS.com/Scanpix